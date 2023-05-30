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Снаряды для Patriot и HIMARS, ракеты Zuni: войдет в новый пакет помощи США для Украины

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Снаряды для Patriot и HIMARS, ракеты Zuni: войдет в новый пакет помощи США для Украины

Неуправляемые ракеты воздуха — земля Zuni / Фото: скриншот с видео

США окажут Украине дополнительную помощь на 300 миллионов долларов, как ожидается, 31 мая.

США в последний день мая анонсируют передачу Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов в рамках нового пакета. В него войдут снаряды для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, а также ракеты Zuni и ряд других необходимых вооружений.

Об этом сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бэбб в Twitter.

Журналистка отметила, что информацию о новом пакете помощи ей подтвердили в Пентагоне.

"Представители министерства обороны сказали мне, что США окажут дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра", — написала она 30 мая.

По данным журналистки, в пакет войдут:

  • снаряды для ЗРК Patriot;
  • артиллерийские снаряды;
  • снаряды для РСЗО HIMARS;
  • неуправляемые ракеты воздуха – земля Zuni;
  • системы ПВО Avenger;
  • ПЗРК Stinger.

Напомним, американский президент Джо Байден 21 мая объявил новый военный пакет помощи Украине на 375 млн долларов. В него в частности войдут боеприпасы для HIMARS, Javelin, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.

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Дата публикации
Просмотры
1104
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