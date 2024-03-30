Снаряды для Украины: эстонский министр сделал неутешительное заявление

Сейчас основная проблема – это деньги для закупки снарядов.

Ряд европейских стран уже внесли средства на закупку артиллерийских боеприпасов для ВСУ по инициативе Чехии. Однако денег все еще не хватает.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет ERR.

Глава эстонского оборонного ведомства отметил, что места, где можно приобрести снаряды, существуют, но вопрос заключается в деньгах.

"Если мы говорим о миллионе снарядов — это примерно три миллиарда евро. Есть разные калибры, меньше чуть дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать. Сейчас можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", — сказал Певкур.

По его словам, недостающую сумму пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы.

Напомним, в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артснарядов, которые могли бы доставить в Украину. Политик уточнил, что боеприпасы можно доставить через несколько недель, но для этого нужно финансирование. К покупке, кроме Чехии, присоединились еще 18 стран.

На днях президент Чехии объявил, что поставки украинским военным артиллерийским боеприпасам начнутся в течение нескольких недель.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии сделал новое заявление о возможном присутствии в Украине войск НАТО.

Читайте также: