Снаряды падают возле железнодорожной станции: в Донецкой области из-за обстрелов боевиков ограничили движение электричек и эвакуировали людей

Пассажиров призвали следить за обновлением информации.
Боевики утром 9 сентября с тяжелого вида вооружения обстреляли территорию возле станции Скотувата Донецкой железной дороги. В результате "Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении "Донецк-Константиновка".
Об этом информирует прес-служба УЗ.
Отмечается, что снаряды боевиков падают на расстоянии 2 км от станции Скотувата. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие.
Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Но движение пригородных поездов №6011/6072 "Лиман — Скотувата -Лозова" и №6003/6004 "Изюм — Скотувата — Светогорск" ограничено до станции Фенольная.
"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации", — сообщили в УЗ.
Как сообщалось, в Донбассе поддерживаемые Россией боевики 9 сентября во время обстрела украинских позиций ранили военного Объединенных сил.
Накануне, 8 сентября, российско-оккупационные войска почти синхронного ударили по Донецкой и Луганской областях. В результате ранены четверо бойцов ВСУ.
А 7 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил также, к сожалению, получил огнестрельное ранение.