Снаряды с иероглифами у россиян: РФ могла закупиться у КНДР, Китай поставки отрицает

Пока Пхеньян отрицает продажу России оружия и боеприпасов и обвиняет Запад в распространении вроде бы слухов против его имиджа.

Артиллерийские снаряды, ракеты малой дальности, военное снаряжение и не только американская разведка рассекретила данные, что Кремль начал покупать оружие у КНДР, отмечается в ТСН.

Пока в правительстве США не разглашают подробности о типах оружия, но отмечают: тайное соглашение с Северной Кореей свидетельствует о «отчаянии» России. Поскольку, вероятно, Москва не может производить простейшую технику для ведения войны.

Тем временем, украинская армия уже начала замечать на фронте экзотическое оружие, которое дают рашистам.

О покупках в Северной Корее свидетельствует видео с фронта. Бойцы ВСУ наткнулись на «железья» с иероглифами на одной из заброшенных позиций армии РФ. Это 60-ти миллиметровые минометные мины с пластиковой упаковкой и всей необходимой утварью. Главный редактор военного издания Олег Катков допускает: Россия могла купить это у КНДР – там большие запасы еще советских боеприпасов.

"Достоверной какой-то информации о количестве боеприпасов конечно нет. Возможно лишь оценить, что, скорее всего, там существуют определенные запасы этих снарядов, в частности в калибре 122 мм и 152 мм, которые использует решительная федерация. Потому что еще Советский Союз когда-то передал и эти боеприпасы и эти артиллерийские системы в КНДР. И мы должны понимать, что сколько лет этим снарядам, как они там хранились", — говорит он.

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То, что Россия покупает старое – в сомнительном состоянии, по мнению эксперта, свидетельствует об истощении ее собственных запасов. И о том, что санкции значительно урезали возможности пополнять их. В сущности, оборонпром КНДР мало чем может удивить. Впрочем, опасность диктаторской Кореи недооценивать не стоит, считает офицер военно-морских сил США в отставке Гарри Табах. "У них достаточно много. Все это убийственное оружие, которое наверняка не качественное, и наверняка нет там людей, которые за этим могут смотреть, если они там полуголодные сидят и падают в обморок от голода", — говорит капитан 1-го ранга ВМС США в отставке.

Баллистические ракеты Северная Корея России не продаст, потому что тогда ей нечем будет пугать Запад, убеждены специалисты. А вот старое оружие, которое Пхеньян получил от своего союзника СССР еще во время холодной войны – вполне может. К примеру, снаряды к реактивным системам залпового огня в калибре 122 миллиметра, артиллерийские ракеты калибром 152 миллиметра. То, что есть в КНДР – они демонстрируют это на всех парадах. И то, в чем остро нуждается Россия.

По подсчетам украинского военного портала DEFENSE EXPRESS, с первых дней полномасштабной войны Россия в среднем выстреливала 60 тысяч разных ракет в день. Поэтому сейчас, когда ВСУ пошли в масштабные контрнаступления, россиянам просто не обойтись без внешних поставок.

Пока Пхеньян отрицает продажу России оружия и боеприпасов и обвиняет Запад в распространении вроде бы слухов против его имиджа. Отставной американский капитан 1-го ранга обращает внимание, что все может быть еще серьезнее – вплоть до тайного соглашения между РФ и КНДР. "Сегодня мы вот видим, что есть мини с китайскими иероглифами. Если Северная Корея будет правда поставлять что-то в Россию, то я боюсь, что это китайское через Северную Корею, а это уже совсем другие боеприпасы", — добавляет Гарри Табах.

Пока Пекин на официальном уровне отвергает любые обвинения в сотрудничестве с Москвой, ведь санкции, которые могут угрожать за это от Соединенных Штатов, способны перекрыть китайцам доступ к технологиям, а затем похоронить экономику поднебесной.

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