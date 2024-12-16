Снайпер ГУР уничтожил оккупанта на рекордном расстоянии: подробности

Снайпер подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Лектором" вошел в историю благодаря уникальному выстрелу. Он уничтожил российского оккупанта на расстоянии 2069 м пулей калибра .338LM, чем установил рекорд для условий реального боя в Украине.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Этот выстрел стал выдающимся достижением, ведь исполнен в сложных условиях. "Лектор" целился стоя в окопе в суровых зимних условиях декабря. Оккупант, двигавшийся в посадке, был ликвидирован с первого же выстрела.

Ранее рекорд для калибра .338LM принадлежал британскому снайперу Крэйгу Гаррисону из Королевского полка "Blues and Royals". В 2009 году во время войны в Афганистане он уничтожил двух талибов на расстоянии 2475 метров, произведя до этого девять пристрелочных выстрелов. Его достижениям способствовали идеальные условия: высокая позиция, безветренная погода и четкая видимость.

Снайпер "Лектор" установил рекорд, ликвидировав оккупанта на расстоянии 2069 метров

Напомним, Снайпер СБУ, попавший в российского солдата с невероятного расстояния в 3800 метров, установил мировой рекорд результативного выстрела.

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