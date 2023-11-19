Снайпер СБУ ликвидировал военного РФ с расстояния почти 4 километра

Снайпер Службы безопасности Украины установил мировой рекорд – ликвидировал российского оккупанта с дистанции в 3,8 километра.

Примечательно, что этот выстрел спецназначенец Службы безопасности произвел из украинской винтовки "Властелин горизонта".

На опубликованных кадрах видны попадания и страх стоящих рядом захватчиков.

По данным Генштаба, общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 19 ноября составили 318 570 человек. За прошедшие сутки украинские войска уничтожили еще 1190 захватчиков.

Ранее украинский снайпер с позывным "Дед", заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" оценил обучение украинских военных за границей.

Снайпер СБУ установил мировой рекорд, уничтожив оккупанта на расстоянии почти четыре километра