Снайперы обстреливали украинских военных: в Украине три предателя получили 15 лет тюрьмы

Их ВСУ взяли в плен во время ожесточенных боев под Бахмутом и Марьинкой.

В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили троих предателей, среди которых снайперы. Военные преступники обстреливали украинских защитников.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, злоумышленники – это двое снайперов и командир штурмовой группы оккупационных группировок Южного военного округа России. Их ВСУ взяли в плен во время ожесточенных боев под Бахмутом и Марьинкой.

"Одним из осужденных является житель временно захваченного Донецка. В первый день полномасштабного вторжения России он добровольно "мобилизовался" в состав русских войск. Там фигурант принимал участие в попытках захвата "Азовстали", а впоследствии был передислоцирован в Луганскую область для участия в боевых действиях под поселком Врубовка. В июне 2022 года он был назначен на должность снайпера, чтобы обстреливать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески и Красногоровка. Другим злоумышленником оказался еще один вражеский снайпер, совершавший прицельный огонь по украинским защитникам Северодонецка", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что предателем оказался житель временно оккупированного Суходольска в Луганской области. За три дня до полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды оккупантов.

"Еще один осужденный – сначала был санитаром эвакуационного подразделения медицинского взвода захватчиков, но впоследствии прошел курсы по тактике ведения боя в условиях городской застройки. После этого предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении. На основании собранных доказательств суд признал всех троих злоумышленников виновными в чч. 1, 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Преступные действия вражеских снайперов дополнительно инкриминированы по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях)", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины увеличивает перечень российских объектов, по которым наносят удары дроны СБУ.

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