Снайперы-пограничники ликвидировали российского командира и пулеметчика около Бахмута

Пограничная группа снайперов остановила продвижение россиян на одном из направлений вблизи Бахмута Донецкой области. Военные ликвидировали вражеского командира и пулеметчика.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Пограничная снайперская группа, находясь в одном из направлений близи Бахмута, остановила продвижение пехоты россиян.

"Снайпера, наблюдая за противником, вычислили руководителя подразделения. Точными выстрелами пограничники ликвидировали командира и пулеметчика. Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись", — говорится в сообщении.

Ситуация возле Бахмута

Враг несет большие потери на одном из самых горячих направлений – Бахмутском. Так, россияне основные усилия сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы.

В британской разведке отметили, что участок фронта у Кременной Луганской области может стать угрозой для россиян на Бахмутском направлении.

Разведка Украины показала видео, как добровольцы из Чечни помогают уничтожать оккупантов в Бахмуте.

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