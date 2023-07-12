Снайперы уничтожают оккупантов с больших расстояний – с 715 до 2062 м (видео)

Украинские снайперы показали, как уничтожают россиян с больших расстояний.

Украинские снайперы Сил специальных операций (УСО) уничтожают российских захватчиков с очень большого расстояния – с 715 до 2062 метров.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

"Меткая работа снайперов ССО на большие расстояния. На видео – поражение противника на дистанциях с 715 до 2062 метров", — говорится в сообщении.

Напомним, на Бердянском направлении во время наступления Вооруженные силы имеют частичный успех вдоль линии фронта, инициатива полностью у украинских военных.

Точная работа снайперов ССО на большие расстояния

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