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Снайперы уничтожают оккупантов с больших расстояний – с 715 до 2062 м (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Снайперы уничтожают оккупантов с больших расстояний – с 715 до 2062 м (видео)

Снайперы уничтожают окупантов с больших расстояний. Фото: скриншот.

Украинские снайперы показали, как уничтожают россиян с больших расстояний.

Украинские снайперы Сил специальных операций (УСО) уничтожают российских захватчиков с очень большого расстояния – с 715 до 2062 метров.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

"Меткая работа снайперов ССО на большие расстояния. На видео – поражение противника на дистанциях с 715 до 2062 метров", — говорится в сообщении.

Напомним, на Бердянском направлении во время наступления Вооруженные силы имеют частичный успех вдоль линии фронта, инициатива полностью у украинских военных.

Точная работа снайперов ССО на большие расстояния

Точная работа снайперов ССО на большие расстояния

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Дата публикации
Просмотры
666
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