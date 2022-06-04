СНБО опроверг фейк о перевозке оружия в пассажирских вагонах

СНБО опроверг фейк о перевозке оружия в пассажирских вагонах

Пропаганда Кремля продолжает распространять фейки о войне в Украине.

В России придумали очередной фейк о том, что Украина вроде бы перевозит оружие от международных партнеров в пассажирских вагонах. В СНБО опровергли эту информацию.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Все предоставленное от партнеров оружие перевозят в специальных вагонах и по другим маршрутам", — говорится в сообщении.

Специалисты также опровергли информацию о том, что ракета может попасть в движущийся поезд.

"Это невозможно, поскольку ракеты летят по заданной траектории к месту назначения", – сообщает ЦПД.

Также оккупанты распространяют фейковые сообщения о том, что поезда ходят не по графику. Однако теперь опоздание может возникнуть из-за боевых действий.

Напомним, российская пропаганда использует авторский материал журналиста Лари Эллиота для продвижения нарратива о том, что Россия вроде бы "выигрывает в экономической войне, развязанной Западом".

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