СНБО опроверг фейк о перевозке оружия в пассажирских вагонах

Пропаганда Кремля продолжает распространять фейки о войне в Украине.
В России придумали очередной фейк о том, что Украина вроде бы перевозит оружие от международных партнеров в пассажирских вагонах. В СНБО опровергли эту информацию.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Все предоставленное от партнеров оружие перевозят в специальных вагонах и по другим маршрутам", — говорится в сообщении.
Специалисты также опровергли информацию о том, что ракета может попасть в движущийся поезд.
"Это невозможно, поскольку ракеты летят по заданной траектории к месту назначения", – сообщает ЦПД.
Также оккупанты распространяют фейковые сообщения о том, что поезда ходят не по графику. Однако теперь опоздание может возникнуть из-за боевых действий.
Напомним, российская пропаганда использует авторский материал журналиста Лари Эллиота для продвижения нарратива о том, что Россия вроде бы "выигрывает в экономической войне, развязанной Западом".
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