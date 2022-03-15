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СНБО опубликовал, сколько россиян погибло в войнах РФ против других государств и в Украине: шокирующие цифры

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СНБО опубликовал, сколько россиян погибло в войнах РФ против других государств и в Украине: шокирующие цифры

Министерство обороны Украины

РФ в Украине потеряла больше солдат, чем за 12 лет кровавых "чеченских" войн.

За 30 лет захватнических противостояний Россия потеряла 17 тыс. своих солдат, тогда как в Украине за несколько недель войны – 13,5 тыс. военных.

Об этом сообщает ЦПД при СНБО.

Центр приводит открытые данные о количестве погибших военных в войнах РФ от 1991 г.:

  • Нагорный Карабах (1988-1994) – 51;
  • Северная Осетия и Ингушетия (31.10-04.11.1992) – 27;
  • Приднестровье (03-08.1992) – 364-913;
  • Таджикистан (1992-1997) – 302;
  • Южная Осетия (01.1991-07.1992) – 46;
  • Абхазия (1992-1994) – 73 – 2220;
  • Чечня 1 (12.1994-12.1996) – 5552;
  • Чечня 2 (08.1999-04.2009) – 7300;
  • Южная Осетия, Абхазия (Грузия) (08.2008) – 64-170;
  • Сирия (с 2015) – 321-444.

Без учета войны с Украиной (с 2014 года), в течение тридцати лет своего агрессивного "миролюбия", Россия признала гибель около 17 тысяч своих военнослужащих. Из них за 12 лет двух кровавых чеченских войн погибли 12,9 тысячи. С 24 февраля по 14 марта в Украине уже погибли около 13,5 тысячи российских захватчиков.

"В украинцев и всего цивилизованного мира появился шанс положить конец "миротворческим миссиям" России, которые всегда превращают в пепел и страдания жизни людей", — говорится в сообщении.

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