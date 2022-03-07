СНБО опубликовал список телефонных номеров, с которых распространяют дезинформацию

Украинцев призывали быть осмотрительными.
Центр противодействия дезинформации обнародовал список номеров украинских операторов, из которых звонят по телефону гражданам и распространяют дезинформацию.
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает! Приводим перечень номеров телефонов украинских операторов, с которых звонят по телефону украинцам и распространяют дезинформацию", — говорится в сообщении.
‼️ВНИМАНИЕ Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает! ❗️Приводим перечень номеров телефонов украинских...Опубликовано Управление государственной охраны Украины Понедельник, 7 марта 2022 г.
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