СНБО опубликовал список телефонных номеров, с которых распространяют дезинформацию

СНБО опубликовал список телефонных номеров, с которых распространяют дезинформацию

Украинцев призывали быть осмотрительными.

Центр противодействия дезинформации обнародовал список номеров украинских операторов, из которых звонят по телефону гражданам и распространяют дезинформацию.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает! Приводим перечень номеров телефонов украинских операторов, с которых звонят по телефону украинцам и распространяют дезинформацию", — говорится в сообщении.

‼️ВНИМАНИЕ Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает! ❗️Приводим перечень номеров телефонов украинских... Опубликовано Управление государственной охраны Украины Понедельник, 7 марта 2022 г.

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