СНБО в ближайшее время соберется на заседание: какие вопросы будут рассматриваться

СНБО в ближайшее время соберется на заседание: какие вопросы будут рассматриваться

Сейчас дата заседания неизвестна.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время соберется на заседание.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона 1 апреля.

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По словам Данилова, на сегодняшний день есть восемь решений на рассмотрение Совета нацбезопасности. Среди них — это введение санкций, относящихся к РФ, сотрудничающих с ней компаний. В то же время, когда состоится заседание, Данилов не назвал.

"Сейчас мы отрабатываем вопросы. Сегодня примерно 8 решено СНБО. В ближайшее время состоится заседание. Мы работаем, как и работали. Это будут санкции, которые касаются РФ, компаний, которые с ней сотрудничают, компаний, которые ей помогают", — сказал он. .

Как отметил Данилов, по протоколам члены СНБО не могут находиться в одном месте, но это не помешает провести заседание.

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