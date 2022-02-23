Снесем орду: главнокомандующий ВСУ рассказал о длинных очередях резервистов к военкоматам

Залужный поблагодарил тех военных, которые сейчас находятся на передовой.

Главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный поблагодарил резервистов за то, что они массово идут в военкоматы и готовы защищать Украину.

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Об этом говорится в официальном обращении Валерия Залужного.

"Спасибо резервистам оперативного резерва Вооруженных Сил Украины, которые с сегодняшнего дня, сразу после издания соответствующего приказа о призыве, массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Эти длиннющие очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет границы", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный добавил, что сейчас каждый военный важен, и подчеркнул, что его приоритетом является сохранение жизни украинских защитников. Также он поблагодарил тех военных, которые сейчас находятся на передовой.

"Сегодня наша армия образца 2022 года – не 2014. Мы закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Мы изменились изнутри. ВСУ – это несгибаемый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья. Нами разработаны и утверждены четкие планы на любые изменения в оперативной обстановке. Мы спокойны и уверены", — подчеркнул Залужный.

Напомним, в Украине 23 февраля стартовал призыв резервистов, процедура которого продлится до 7 дней, то есть с момента призыва в военкомат и отправки резервиста в военные части пройдет до одной недели.

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