"Снеси меня полностью": активисты самостоятельно принялись демонтировать памятники

Активисты самостоятельно демонтировать памятники, до которых у власти "не доходят руки", говорится в ТСН.

"Снеси меня полностью" – такой флешмоб за снос памятников российским деятелям запустили активисты в Киеве. Они насчитали в столице более двухсот объектов, связанных с Российской Федерацией и СССР. Устранить их из публичного пространства должна рабочая группа, которая несколько недель назад заработала при КГГА.

Флешмоб под названием "Снеси меня полностью" общественные активисты запустили в конце сентября. И первым разрисовали памятник Щорсу. Устранить его из публичного пространства Институт национальной памяти призывает городские власти еще с 2016 года. “Идеологическую позицию того же Щорса мы понимаем. Мы понимаем, кем он был, если бы жил при независимой Украине, потому что человек прямо воевал против Украинской национальной республики, против армии независимой тогдашней Украины. Соответственно, у него не было никаких иллюзий, что должна быть независимая Украина, он боролся против этого”, — говорит активист Олег.

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Активисты насчитали более двухсот памятных объектов, связанных с русской или советской идеологией. Четверть из них уже в списке, который еще в мае поддержал Киевсовет. Там и Щорс, и Пушкин, и Ватутин.

Помимо памятников, есть места, в которых слова "большая отечественная" заменят на "Вторая мировая", а год начала войны, как вот на входе в Мемориал Вечной Славы — исправят на 39-й. Окончательный список должна принять рабочая группа, в состав которой вошли депутаты, представители КГГА, Минкульта, Института национальной памяти и Национальной академии наук», – говорит заместитель председателя украинского Института национальной памяти Владимир Тилищак.

Процесс демонтажа длительный и достаточно бюрократический, объясняют чиновники. Особенно тогда, когда касается памятников архитектуры национального значения. Именно из-за дискуссий, которые годами шли вокруг них, есть столько памятников, которые до сих пор не демонтированы, но полномасштабное вторжение России в Украину значительно ускорило этот процесс. Теперь в Киеве одновременно заканчивают декоммунизацию и приступают к дерусификации. Я думаю, что у нас сейчас достаточно политической воли, достаточно инструментов, чтобы быстро и качественно это сделать. Но опять же, когда речь идет о больших объектах – это месяцы, пожалуй. О том же Щорсе говоря, нужен проект демонтажа, транспортировки, монтажа. Это достаточно времязатратные вещи”, объясняют в КГГА.

Киевские активисты ждут этого еще с 2016-го и поэтому сейчас уже сами начали подталкивать чиновников. Разрисовали бюст русскому поэту Пушкину красной и черной красками. Самостоятельно демонтировали еще дореволюционный бюст Пушкина, но за это полиция уже открыла уголовное производство.

Только таких Пушкиных по Киеву около десятка. В столице даже был музей назван в его честь, хотя сам он в этом здании никогда не останавливался. Через несколько дней после наступления россиян, в том числе и в Киев, музей Пушкина был переименован в музей быта XIX века.

Свои предложения по списку до 28 октября могут вносить все желающие. Для этого нужно сфотографировать объект и написать – почему он должен быть демонтирован. Дальше – что, как и когда делать с каждым из этих памятников или мемориалов еще будут обсуждать отдельно. В конце концов, обещают дойти до того, что в Киеве не останется ничего, чтобы напоминало о тоталитарном прошлом и чужой для нас истории.

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