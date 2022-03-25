Снежана Егорова с детьми получила статус политических беженцев в Турции

Ведущая заявила, что любит Украину и украинский язык никому не даст оскорбить.

Одиозная украинская телеведущая Снежана Егорова сообщила, что вместе со своими тремя маленькими детьми официально получила статус политических беженцев в Турции.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, а пост сопроводила снимком с изображением украинского консульства:

"Сегодня я и мои дети получили статус политических беженцев. Теперь мы под защитой закона!" – написала ведущая.

А в своем Telegram-канале Егорова, которая выражала поддержку президенту РФ Владимиру Путину и приветствовала признание так называемой независимости "ЛНР" и "ДНР", заявила, что любит Украину и украинский язык и никому оскорблять их не даст.

instagram.com/snezha_egorova

Отметим, что две недели назад украинское консульство в Анталии отказалось продлить загранпаспорта малолетних детей актрисы и ведущей Снежаны Егоровой, выражавшей поддержку президенту РФ Путину. По словам актрисы, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов отказал в просьбе продлить загранпаспорта троих ее детей в возрасте 10, 12 и 15 лет из-за ее политической позиции. Вместе с детьми она находится в Турции с августа 2021 года.

Напомним, что в конце января Снежана Егорова сделала дерзкое заявление и публично поддержала политику президента РФ Владимира Путина. Она также заявила, что украинцам следует "очистить мозг от темной стороны сознания".

22 февраля, фактически за несколько дней до полномасштабной войны России против Украины, Егорова заявила, что поддерживает признание президентом Путиным самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и заявила, что российский президент — герой нашего времени.

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