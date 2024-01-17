Снежно-ледниковый коллапс: в Мариуполе пропагандисты пытаются показать эффективную работу коммунальщиков (видео)

Однако горожане жалуются на скользкие дороги и "хорошую" картинку.

Во временно оккупированном Мариуполе жители жалуются на убранные дороги от снега. В городе образовался ледовый коллапс.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Как отмечается, местные жители жалуются на "хорошие" фото от псевдовласти. Пропагандисты пытаются показать, как хорошо чистят город от снега. Однако в реальности уже совсем по-другому. Горожане пишут, что во дворах никто не убирает, так что ходить приходится по льду.

“Оккупанты устраивают показательные уборки снега. Однако большинство районов города остается не убранным. Ведь в городе просто не хватает техники, которую захватчики уничтожили. А люди не идут работать в коммунальные учреждения из-за позорных условий и нестабильной выплаты зарплаты”, — рассказали в горсовете.

В Мариуполе пропагандисты пытаются показать эффективную работу коммунальщиков

Напомним, что оккупированный Мариуполь находится на грани эпидемии.

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