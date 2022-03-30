"Снежок-2": Россия загнала своих военных в радиоактивный "Рыжий лес", они массово облучаются

Уже сейчас оккупанты жалуюся на облучение в "Рыжем лесу".

Российские оккупанты 24 февраля захватили Чернобыльскую зону. Там они вырыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу", который считается настолько опасным, что туда не пускают даже работников Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

В ВСУ упомянули об операции времен Советского союза, которая называлась "Снежок", в которой приняло участие ориентировочно 45 тысяч советских военных. Тогда на Тоцком полигоне в Оренбургской области впервые на общевоенных учениях применили ядерное оружие: с самолета Ту-4 сбросили плутониевую бомбу с тротиловым эквивалентом 40-60 килотонн и истребителями обезвредили ее. Затем советское командование отправило туда военные колонны. Солдаты были снабжены только противогазами. Тогда облучения получили все кроме армейского руководства.

"Практически для всех 45 тысяч военных, участвовавших в учениях, они закончились трагически. Около двух третей умерли уже через несколько лет, другие были обречены жить в мучениях. У тех немногих, кто остался в живых, рождались больные дети", — сообщили в ВСУ.

По мнению украинской армии, сейчас РФ в Чернобыле проводит спецоперацию "Снежок-2". Для этого оккупанты прошли запрещенными маршрутами и вырыли окопы в "Рыжем лесу". Также захватчики накопили там десятки тонн боеприпасов. Это грозит экологической катастрофой странам мира.

"Российские военные уже жалуются родственникам, что получают облучение, а командование этот факт игнорирует. Более того, по данным Генерального штаба ВСУ, оккупационное командование продолжает аккумулировать силы в районе Чернобыльской АЭС и Зоне отчуждения. Поэтому можно утверждать, что тайная операция Путина под кодовой "Снежок 2" продолжается, поэтому пожелаем участникам нового путинского ядерного "эксперимента" копать в "Рыжем лесу" максимально глубокие окопы и набираться "сил", — говорится в сообщении ВСУ.

Напомним, российские военные 30 марта применили в Марьинке Донецкой области запрещенные фосфорные снаряды.

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