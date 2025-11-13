ТСН в социальных сетях

Снимается ли военнообязанный с розыска, если он уплатил штраф в "Резерв+" – представитель ТЦК ответил

Уплата штрафа в «Резерве+» действительно снимает военнообязанного с розыска. Однако в ТЦК предупредили, что за новое нарушение статус может быть возвращен.

Дарья Щербак
ТЦК

ТЦК / © ТСН

Если военнообязанный уплатил штраф за нарушение правил учета через приложение «Резерв+», его автоматически снимают с розыска.

Об этом сказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью «Главком».

На один из самых распространенных вопросов, аннулирует ли уплата штрафа в «Резерв+» статус «в розыске», представитель ТЦК дал четкий положительный ответ.

«Да. Розыск — это механизм, который применяется только для доставки человека, чтобы составить административный протокол», — объяснил Истомин.

По его словам, если гражданин самостоятельно пришел в ТЦК, получил постановление и уплатил штраф, или оплатил его дистанционно через «Резерв+», он автоматически снимается с розыска.

«Человек совершил правонарушение, понес наказание — и вопрос исчерпан», — подчеркнул спикер.

В то же время, он добавил важное уточнение: если впоследствии гражданин совершит новое нарушение (например, снова проигнорирует повестку), его могут внести в розыск повторно. Но каждый уплаченный штраф закрывает конкретный эпизод возбуждения.

Напомним, Истомин также заявил, что принудительное доставление военнообязанных в ТЦК в военное время является законным шагом. По его словам, полиция имеет право задерживать уклоняющихся от исполнения долга, ведь добровольная мобилизация фактически переросла в принудительную. Истомин также пояснил, что доставка не означает немедленного призыва, а только проверки документов и состояния здоровья.

