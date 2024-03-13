Снимали доказательства торговли с РФ: как поступили поляки с украинскими журналистами и что удалось зафиксировать СМИ (видео)

Волынские журналисты сняли торговлю поляков с россиянами Их задержали, изъяли имущество и депортировали.

В Польше задержали журналистов Район.in.ua, фиксировавших на камеру торговлю с Россией. После изъятия всей техники их депортировали.

Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

Отмечается, что редактор Юрий Конкевич и видеооператор Александр Пилюк был задержан 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью РФ и Республикой Польша.

“Согласно редакционной задаче, журналисты должны были исследовать тему грузовых перевозок, оценить грузопоток и выяснить, какой транспорт используется для пересечения границы – польский или российский. Также планировалось пообщаться с очевидцами и экспертами по оценке масштабов такой торговли”, — пишет издание.

Однако после обеда 5-6 работников правоохранительных органов задержали журналистов, отобрав у них два смартфона, два фотоаппарата, личный макбук, карты памяти, микрофоны, павербанки и селфи-палки. Также они без согласия украинцев обыскали их авто и изъяли оттуда редакционное имущество, а именно ноутбук, три микрофона, наушники, оборудование для света.

Польские стражи порядка заявили, что журналисты слишком долго фотографировали критическую инфраструктуру, а именно российские вагоны сжиженного газа.

Журналисты рассказали, что им удалось увидеть и зафиксировать, как российские зерно и газ уходят в Польшу.

“Никакого блокпоста польских фермеров там мы не встретили, а увидели вагоны РЖД — Русской железной дороги. Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить по телефону в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвала лицами, угрожающими национальной безопасности Польши, и выдворила”, — рассказывает журналист Юрий Конкевич.

Редакция намерена обжаловать решение о депортации, которое запрещает журналистам въезд на 5 лет, и потребует вернуть изъятое ценное имущество.

Национальный союз журналистов Украины отреагировал на инцидент и призвал зарубежных коллег защитить права медийщиков.

"НСЖУ выражает свою солидарность с коллегами и обращается с призывом вмешаться и защитить права украинских журналистов в Ассоциацию польских журналистов (SDP) и Международную и Европейскую федерации журналистов", — говорится в сообщении.

Заявление НСЖУ. Скриншот из Телеграмма

Напомним, 27 февраля известного украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача вместе с оператором задержали польские правоохранители возле польско-белорусской границы. Журналист как раз снимал сюжет о торговле между Польшей и Россией и Беларусью.

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