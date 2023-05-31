Снимали работу ПВО в Киеве: блогерам, "засветившим" уничтожение ракет РФ, грозит до 8 лет тюрьмы

Четыре местных жителя снимали работу ПВО во время ракетной и дроновой атаки 16 мая.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем блогерам, публиковавшим в соцсетях работу ПВО во время российского обстрела в Киеве 16 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, СБУ собрала доказательства и получила заключения экспертиз, подтвердивших, что четыре местных жителя распространяли информацию о работе ПВО во время массированной ракетной и дроновой атаки РФ.

“Одна из них – 32-летняя киевлянка – выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Телеграмм-каналов. А уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках. Другая – 36-летняя киевлянка – опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения враждебных целей в собственном Инстаграм-аккаунте”, – рассказали в СБУ.

Там также добавили, что третья блогерша поделилась видео в соцсетях.

"Четвертая подозреваемая – уроженка Сумщины, проживающая в Киеве. Сначала она сняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в разные мессенджеры. Во избежание уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения", — отметили в СБУ.

Блогерки получили подозрение в распространении запрещенной информации во время военного положения. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что СБУ обратилась к владельцам уличных вебкамер из-за ракетных обстрелов по Украине.

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