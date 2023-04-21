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Снимок мариупольского роддома признали фотографией года по версии World Press Photo

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Снимок мариупольского роддома признали фотографией года по версии World Press Photo

Эвакуация Ирины Калининой (Мариуполь) / Фото: Associated Press

Снимок сделал фотограф агентства Associated Press Евгений Малолитко 9 марта 2022 года.

Фотографию раненой беременной женщины, которую эвакуировали из мариупольского роддома, обстреливавшегося российскими войсками, удостоили премии World Press Photo.

Снимок победил в номинации "Фотография года", сообщает BBC.

Снимок сделал фотограф агентства Associated Press Евгений Малолитко 9 марта 2022 года.

На фото изображена 32-летняя Ирина Калинина, которая впоследствии умрет от полученных травм. Перед смертью она успеет родить мертвого ребенка, которого хотела назвать Мироном.

Сначала российские СМИ и чиновники утверждали, что фото были постановочными, а позже отрицали причастность российской армии к бомбардировке.

Напомним, ранее сообщалось, что адепты так называемого русского мира начали распространять в Сети один из самых позорных фейков об уничтоженном ими Мариуполе. Речь идет о видео с якобы "восстановленными" районами города, которые армия РФ во время своего полномасштабного вторжения буквально сравняла с землей.

Кроме того, мы ранее информировали, что коллаборанты наконец-то признали, что запустить ММК им. Ильича в Мариуполе они не могут.

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Дата публикации
Просмотры
653
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