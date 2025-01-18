Снижение мобилизационного возраста: в Раде заявили, что Украина так войну не выиграет

Украина не может выиграть войну, начатую против нее России, постоянно увеличивая количество вооруженных сил. Партнеры должны предоставить Украине высокотехнологичные образцы вооружения и дальнобойные ракеты для уничтожения военных объектов на территории враждебной страны.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил народный депутат, член оборонного комитета Совета Федор Вениславский.

Он прокомментировал заявления отдельных представителей команды избранного президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужно снизить мобилизационный возраст.

"Здесь сошлюсь на мнение президента, что для того, чтобы выиграть войну, просто увеличить количество Вооруженных сил в принципе невозможно. ВСУ являются самыми многочисленными в Европе. Проблема главная в том, что выиграть войну, которую развязала Россия, просто увеличивая количество Вооруженных сил. сил, просто невозможно", — сказал Вениславский.

Нардеп отметил, что Украина может выиграть войну, если будет действовать асимметрично, что достигается технологическим влиянием на объекты и законные военные цели России. Вениславский заявил, что партнеры должны предоставить Украине высокотехнологичные образцы вооружения и дальнобойные ракеты, которые поражают объекты на территории врага и ослабляют его потенциал. Депутат отметил, что при нынешней численности ВСУ это вполне можно сделать.

"Когда мы говорим о гипотетическом увеличении количества ВСУ, то следует понимать, что для подготовки мобилизованных одного месяца недостаточно, это два-три месяца. Плюс мобилизационные процедуры. В лучшем случае мы получим качественно подготовленное усиление только в течение 4-6 месяцев. А оружие нам нужна уже сейчас. И при предоставлении такого инновационного оружия, я думаю, мы сможем сделать больше, чем просто увеличив армию", — заметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине продлили срок всеобщей мобилизации.

Кроме того, мы ранее информировали, что снижение мобилизационного возраста побуждает семьи с детьми выезжать за границу.

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