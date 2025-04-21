Снижение мобилизационного возраста: как это может повлиять на демографию Украины

Демографический кризис в Украине / © ТСН.ua

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Демограф прокомментировал вопрос о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Это может повлиять на демографию Украины.

Об этом в интервью “РБК-Украина” сказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Да, украинцы, которым сейчас по 18-25 лет, это когорта людей, родившихся в 2001 году, когда у нас был самый низкий уровень рождаемости, а тогда еще 5 лет был провал в этой сфере. Если многие погибнут, то в следующих поколениях воспроизведется еще меньше людей.

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"Это с точки зрения демографии, а с политической - снижение мобилизационного возраста - это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25 годовых — тогда нужно мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?", — отметил он.

И возникает вопрос, как использовать молодежь. Все думают, что их сразу отправят на передовую, и они там погибнут. На самом деле, на одного человека на фронте идет тыловое обеспечение 5-6 человек. Те, кто разрабатывает программы для дронов, аналитическое наведение ракет – они не на передовой.

"Поэтому это должно быть решение военных. Потому что представьте, что не призвали 20 тысяч человек и поэтому страну уничтожили. Тогда Россия захватит наши территории, навязает свое гражданство и нашу молодежь призовет в свою армию, чтобы воевали против нас", — говорит Гладун.

Идентична ситуация, добавляет он, была у ОРДЛО. Там сформировали два корпуса из Донецкой и Луганской областей, их отправили воевать против украинской армии и тех корпусов уже нет. Поэтому вопрос безопасности должен преобладать, а параллельно с этим должны решаться демографические проблемы.

Ранее Гладун отметил, что пока невозможно точно вычислить, как война повлияла на среднюю продолжительность жизни украинцев. Однако оценивается, что продолжительность жизни в Украине могла сократиться на 3-5 лет.