Снова "хлопки": в Белгородской области слышны взрывы (видео)

В Белгородской области России снова сообщают о взрывах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на территории области раздались "два сильных разрыва".
Об этом он сообщил в Telegram.
"Проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Остальную информацию попытаюсь уточнить уже утром", — отметил российский губернатор.
Между тем, в Сети публикуют видео со вспышками в небе.
Пользователи предполагают, что это работает российское ПВО.
Напомним, что в Белгородской области РФ были взрывы и пожар. В российских Telegram-каналах сообщали о пожаре на территории одного из объектов Министерства обороны.
Также сообщалось, что 1 апреля в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео).
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