Снова "хлопки": в Белгородской области слышны взрывы (видео)

Снова "хлопки": в Белгородской области слышны взрывы (видео)

В Белгородской области России снова сообщают о взрывах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на территории области раздались "два сильных разрыва".

Об этом он сообщил в Telegram.

"Проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Остальную информацию попытаюсь уточнить уже утром", — отметил российский губернатор.

Между тем, в Сети публикуют видео со вспышками в небе.