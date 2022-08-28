"Снова какой-то "хлопок": Гайдай рассказал о взрывах на базе оккупантов в Сватово

Во временно оккупированном городе Сватово Луганской области 28 августа прогремели взрывы.
"Хлопок" произошел на базе российских оккупационных войск.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Ночью что-то у них произошло. Но уже в нашем Сватовом. Там у них была база, почти все войска уже вышли из Сватового, там осталась только ОРДЛОвская полиция. Осталась аграрная база, на которой они проводили передислокацию. И на той базе опять какой-то "хлопок" случился. Еще два часа назад там очень все еще горело и взрывалось", — отметил он.
Напомним, во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 28 августа, прогремели взрывы и вспыхнул пожар.
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