Снова напали на детей: в Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с малышами

В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами.
В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Жители и работники заведения в безопасности. В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!" — написал он.
Напомним, ранее в Мариуполе оккупанты разбомбили Драмтеатр, где от обстрелов скрывались мирные жители с детьми, и спорткомлекс, где также находились мамы с малышами.
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