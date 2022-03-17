Снова напали на детей: в Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с малышами

Снова напали на детей: в Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с малышами

В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами.

В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Жители и работники заведения в безопасности. В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!" — написал он.

Напомним, ранее в Мариуполе оккупанты разбомбили Драмтеатр, где от обстрелов скрывались мирные жители с детьми, и спорткомлекс, где также находились мамы с малышами.

Обстрелы Чернигова, ситуация на АЭС и Драмтеатр в Мариуполе - события 17 марта (на жестовом языке)

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