Снова нашествие дронов: в Воздушных силах показали, как сбили вражеский беспилотник (видео)

Сегодня вечером во время воздушной тревоги в Киеве и Днепре раздались взрывы.

Командование Воздушных Сил ВСУ показало, как украинские защитники сбили вражеский беспилотник.

Где это произошло, военные не уточнили.

"В украинском небе нет места оккупантам! Воины Воздушного командования "Центр" стойко держат оборону днем и ночью!", — говорится в сообщении.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах. В Святошинском районе Киева горит помещение магазина.

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