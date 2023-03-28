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Снова нашествие дронов: в Воздушных силах показали, как сбили вражеский беспилотник (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1675
Время на прочтение
1 мин
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Снова нашествие дронов: в Воздушных силах показали, как сбили вражеский беспилотник (видео)

Фото: Associated Press

Военные Воздушного командования "Центр" стойко держат оборону день и ночь.

Сегодня вечером во время воздушной тревоги в Киеве и Днепре раздались взрывы.

Командование Воздушных Сил ВСУ показало, как украинские защитники сбили вражеский беспилотник.

Где это произошло, военные не уточнили.

"В украинском небе нет места оккупантам! Воины Воздушного командования "Центр" стойко держат оборону днем и ночью!", — говорится в сообщении.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах. В Святошинском районе Киева горит помещение магазина.

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Дата публикации
Просмотры
1675
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