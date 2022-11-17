Снова обвиняют НАТО: в Кремле начали оправдываться за ракетный инцидент в Польше

Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков прокомментировали заявление США о том, что ответственной за ракетный инцидент в Польше является Россия.

Заявление пресс-секретаря Путина распространили российские пропагандистские СМИ.

Песков традиционно в стиле кремлевской пропаганды обвинил НАТО и США "первопричину всего". В то же время он никоим образом не опроверг участие самой России в ракетном инциденте в Польше.

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"Американцы говорят в парадигме "если бы не было того, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе", — сказал спикер диктатора России.

Ранее Песков назвал "совершенно истерической" реакцию Польши и других стран на падение ракеты в Люблинском воеводстве.

Ракетный инцидент в Польше

Вечером 15 ноября в Польше, по данным тамошних СМИ, упали ракеты, в результате чего погибли два человека.

На месте взрыва 15 ноября в польском Пшеводове обнаружены остатки ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а скорее всего – "несчастным случаем".

Дуда также встретился с директором центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом в Варшаве. Глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивьера сказал, что "разговор касался общей ситуации с безопасностью, следовал контекст последних событий".

Reuters со ссылкой на источник в НАТО утверждает, что Байден сказал союзникам по Альянсу, что эта "ракета была украинской противовоздушной обороной".

В Пентагоне официально заявили, что в Польше, вероятно, упала украинская ракета ПВО, которая пыталась перехватить российскую, а потому виновата в инциденте Россия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия несет конечную ответственность за ракетный инцидент в Польше, поскольку продолжает "свою незаконную войну против Украины". По его словам, предварительный анализ показал, что инцидент "вероятно вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории" от российских крылатых ракет.

"Разрешите мне прояснить: это не вина Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убежден, что ракета не была украинской.

Глава государства призвал приобщить Украину к совместному расследованию падения ракеты в Польше.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть доказательства российского следа относительно ракетного инцидента в Польше, и уже готова их передать для совместного расследования. Он заявил, что просит немедленно предоставить доступ к месту взрыва в Польше представителям Минобороны и Госпогранслужбы.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что "жестокая и неумолимая" война диктатора России Владимира Путина причина дестабилизации мировой экономики. Он призвал союзников НАТО дождаться результатов "полного расследования обстоятельств, стоящих за падением ракет в Польше".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что Россия и Владимир Путин несут всю ответственность за падение ракеты на территории Польши, унесшей жизни двух местных жителей.

Премьер-министр Британии и его канадский коллега Джастин Трюдо после разговора с Зеленским также заявили, что "какие бы ни были результаты этого расследования, вторжение Путина в Украину прямо виновато в продолжении насилия".

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