"Снова погибшие дети": Макрон обвинил Россию в сознательном продолжении войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон. / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон резко отреагировал на российский ракетный удар по мирному населению города Сумы.

В своем заявлении президент Франции призвал к решительным действиям.

"Сегодня утром две российские ракеты попали в самый центр города Сумы в Украине, что привело к многочисленным жертвам среди гражданских, среди которых снова дети", - отметил Макрон.

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Президент Франции подчеркнул, что только Россия является инициатором этой войны и сознательно продолжает ее, несмотря на многочисленные дипломатические усилия.

"Всем известно, что только Россия хотела этой войны. Сегодня очевидно, что только Россия избирает продолжать ее. Вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа", - заявил он.

Макрон подчеркнул необходимость усиления международного давления, чтобы заставить Россию прекратить агрессию.

"Нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь. Франция без устали работает со своими партнерами для достижения этой цели", - подчеркнул он.

“Жертвам, раненым, всей сопротивляющейся Украине, — наша солидарность, наше уважение, наша преданность”, — резюмировал Макрон.

Напомним, из-за российского ракетного удара в Сумах по состоянию на 13 апреля 15:00 известно о 32 погибших.