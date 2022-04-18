Снова пойдут на Киев: Зеленский объяснил, почему важна битва за Донбасс

Снова пойдут на Киев: Зеленский объяснил, почему важна битва за Донбасс

По словам президента, битва на Донбассе может повлиять на ход всей войны с Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс очень важна для Украины и повлияет на ход всей войны с РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

"Для нас очень важна битва на Донбассе. Она важна с многих точек зрения, в частности, с точки зрения безопасности нашей группировки, которая стоит на Донбассе. Это одни из лучших наших военных — большая группировка. И Россия давно хочет взять их в круг и уничтожить. А это более 40 тысяч профессиональных военных, которые прошли войну с 2014 года, поэтому для нас важно сохранить эту часть нашей армии, одну из самых мощных, и для нас очень важно не допустить, отстоять, потому что это битва (или несколько битв, мы не знаем, как долго это будет). Это может повлиять в принципе на ход всей войны", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что не верит российским военным и их руководству. Он напомнил, что украинские защитники выгнали врага из-под Киева, Черниговщины и севера в целом.

Однако, по словам Зеленского, это вовсе не гарантирует, что россияне снова не пойдут в Киев, если вдруг смогут захватить Донбасс.

"Поэтому для нас очень важна битва за Донбасс. Важно именно победить", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о преступлениях оккупантов на юге Украины.

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