Снова прислали глаза животных: украинским дипломатам в очередной раз угрожают в Испании

В МИДе рассказали о новых угрозах украинским дипломатам.
На адрес посольств Украины в Испании снова послали окровавленные конверты, в которых были глаза животных.
О новых угрозах рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", — сообщил он.
Николенко отметил, что в целом уже зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.
Письма со взрывчаткой и угрозами по адресам дипучреждений Украины
30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что сверток со взрывчаткой адресовали лично ему.
Посылки со взрывчаткой получили канцелярия премьера Испании, авиабаза, поставляющая Украине разведданные, и посольство США.
1 декабря стало известно, что в Мадриде была обнаружена посылка с бомбой на авиабазе ЕС (SatCen). Это ключевое учреждение в предоставлении стратегической информации ВСУ в войне.
Взрывчатку нашли и в письмах по имени премьера Испании Педро Санчеса.
В испанской полиции заявили, что шесть писем-бомб, которые были отправлены за последние дни, похоже, были отправлены из северного города Вальядолид.
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