Снова учатся ходить, но уже на протезах: как живет семья, попавшая под обстрел россиян в Краматорск

Семья Степаненко, попавшая под обстрел вокзала в Краматорске в апреле, снова учится ходить.

Сеть облетели кадры с 11-летней девочкой и ее матерью, которые учатся ходить на протезах. Это семья Степаненко, о которой после циничного обстрела вокзала в Краматорске в апреле — узнала вся страна.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.

Бабушка, мама и двое детей ждали эвакуационного поезда, чтобы убежать от так называемого "русского мира", — как на вокзал полетели российские ракеты. Бабушка тогда погибла, мама Наталья – осталась без ноги, а 11-летняя Яна – потеряла сразу обе.

За дальнейшей судьбой раненых наблюдала вся Украина. После лечения на дому их доставили на реабилитацию в США. Там маму и сестру поддерживает 11-летний Ярослав. Он единственный из семьи уцелел при обстреле. Сейчас женщина и девочка делают первые шаги на протезах. Женщина тестирует несколько видов протезов, для нее по меркам – изготовят постоянную модель.

А вот Яне придется каждый год менять протезы – ведь девочка растет. В перерывах между занятиями Яна отдыхает на пляже, ее брата Ярослава медики учат рыбачить. А Наталья учит американских врачей готовить украинский борщ.

"Я хорошо. Сидим на улице, разговариваем с вами, уже хожу. Как-то уже привыкла и она кажется не такой тяжелой”, — рассказывает потерпевшая Яна Степаненко.

"Первый раз встать на ноги – у меня было такое ощущение, что я года два в коляске просидела, а не три месяца. Могу и без палки, могу и с палочкой посуду помыть, есть приготовить", — говорит потерпевшая Наталья Степаненко.

“Когда мы начали этот процесс – она заплакала. Она была взволнована. Это эмоционально протолкнуло и меня. Я еще не имел пациентов в моей карьере, с которыми начинал плакать. Это разбило мне сердце. Когда Яна сделала первые шаги, она начала улыбаться”, — рассказывает реабилитолог Питер Херш.

Напомним, что для скандального отчета Amnesty International люди свидетельствовали под давлением.

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