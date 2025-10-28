ТСН в социальных сетях

Война
49
1 мин

Снова ударили по энергетике: "Нафтогаз" сообщил о последствиях ночной атаки РФ

В ночь на 28 октября Россия осуществила седьмую атаку через месяц на газовую инфраструктуру Украины. В результате ударов повреждены производственные мощности "Нафтогаза" на Полтавщине.

Кирилл Шостак
Газоснабжение

Газоснабжение / © Reuters

В ночь на 28 октября российские войска осуществили седьмую за этот месяц атаку на газовую инфраструктуру Украины, в результате которой повреждены производственные мощности "Нафтогаза" на Полтавщине.

Об этом сообщил глава правления компании Сергей Корецкий во время брифинга.

"Сегодня ночью произошла уже седьмая в октябре атака. Пострадали производственные мощности по добыче газа в Полтавской области. Приложим максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить оборудование", - сказал он.

Корецкий отметил, что предыдущие шесть атак в октябре повлекли за собой значительные разрушения и потери объемов добычи, из-за чего компания вынуждена привлекать дополнительный импорт газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

"Мы имеем сдержанный оптимизм по привлечению средств и обеспечению импорта дополнительных объемов газа для устойчивого прохождения отопительного сезона. Но следует бережно относиться к потреблению каждого кубометра газа", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Он добавил, что у компании достаточно внутренних ресурсов и запасов ремонтных частей, чтобы провести оперативные восстановительные работы на поврежденных объектах.

Напомним, российские атаки на газовые хранилища создали критическую ситуацию с энергообеспечением Украины, несмотря на накопленный запас 13,2 миллиарда кубометров. Как следствие, стране срочно необходимо мобилизовать около 2 миллиардов евро для дополнительного форсированного импорта газа.

49
