Снова ударили по энергетике: "Нафтогаз" сообщил о последствиях ночной атаки РФ
В ночь на 28 октября Россия осуществила седьмую атаку через месяц на газовую инфраструктуру Украины. В результате ударов повреждены производственные мощности "Нафтогаза" на Полтавщине.
В ночь на 28 октября российские войска осуществили седьмую за этот месяц атаку на газовую инфраструктуру Украины, в результате которой повреждены производственные мощности "Нафтогаза" на Полтавщине.
Об этом сообщил глава правления компании Сергей Корецкий во время брифинга.
"Сегодня ночью произошла уже седьмая в октябре атака. Пострадали производственные мощности по добыче газа в Полтавской области. Приложим максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить оборудование", - сказал он.
Корецкий отметил, что предыдущие шесть атак в октябре повлекли за собой значительные разрушения и потери объемов добычи, из-за чего компания вынуждена привлекать дополнительный импорт газа для стабильного прохождения отопительного сезона.
"Мы имеем сдержанный оптимизм по привлечению средств и обеспечению импорта дополнительных объемов газа для устойчивого прохождения отопительного сезона. Но следует бережно относиться к потреблению каждого кубометра газа", - подчеркнул глава "Нафтогаза".
Он добавил, что у компании достаточно внутренних ресурсов и запасов ремонтных частей, чтобы провести оперативные восстановительные работы на поврежденных объектах.
Напомним, российские атаки на газовые хранилища создали критическую ситуацию с энергообеспечением Украины, несмотря на накопленный запас 13,2 миллиарда кубометров. Как следствие, стране срочно необходимо мобилизовать около 2 миллиардов евро для дополнительного форсированного импорта газа.