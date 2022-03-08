Снял бронежилет и защищал им детей: подробности смерти Паши Ли, который трагически погиб в Ирпене

Снял бронежилет и защищал им детей: подробности смерти Паши Ли, который трагически погиб в Ирпене

Актер уме от обстрелов российских оккупантов.

Известный украинский актер Паша Ли трагически погиб в Ирпене 6 марта.

Певица Камалия рассказала, что ее модератор был рядом с Павлом, когда тот получил смертельные ранения. Мужчины служили в одном батальоне.

"Мой модератор Дима получил тяжелое ранение в живот, спину и ноги. Вместе с Пашей Ли он служил в одном батальоне. Оба были тяжело ранены, когда эвакуировали в Ирпене людей и детей из дома, когда тот пылал", — написала артистка.

Подробности смерти Паши Ли / instagram.com/kamaliyaofficial

Как написала Камалия, Паша и Дмитрий сняли свои бронежилеты, чтобы защитить детей от обстрелов. Всех детей удалось спасти. Паша, к сожалению, погиб, а Дмитрий находится в госпитале.

Напомним, Паша Ли – известный украинский актер. Он снимался в таких лентах, как "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Встреча одноклассников" и других. Также Паша был актером дубляжа.

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