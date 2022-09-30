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Снял флаг Украины в обмен на должность "мэра": в Волчанске задержали гауляйтера россиян

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Снял флаг Украины в обмен на должность "мэра": в Волчанске задержали гауляйтера россиян

Фото: СБУ

В освобожденном Волчанске Харьковской области задержан местный гауляйтер.

Коллаборант срывал государственные флаги в оккупированном городе и планировал стать оккупационным "мэром" Волчанска. Теперь изменнику грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку его задержали правоохранители.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, 45-летний мужчина с криминальным прошлым с начала оккупации помогал россиянам. Колбаорант собирал подписи за отставку законного городского головы Волчанска и планировал стать гауляйтером. Также изменник слив оккупантам адреса украинских правоохранителей.

© СБУ
Фото: СБУ

"Также он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами и т.д. К тому же «Чиж» вместе с представителями российских оккупационных властей лично совершил незаконное поднятие государственного флага РФ в центре города", — говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан. Ему инкриминируют до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в освобожденном Волчанске нашли документы кафиров.

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