В освобожденном Волчанске Харьковской области задержан местный гауляйтер.
Коллаборант срывал государственные флаги в оккупированном городе и планировал стать оккупационным "мэром" Волчанска. Теперь изменнику грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку его задержали правоохранители.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, 45-летний мужчина с криминальным прошлым с начала оккупации помогал россиянам. Колбаорант собирал подписи за отставку законного городского головы Волчанска и планировал стать гауляйтером. Также изменник слив оккупантам адреса украинских правоохранителей.
"Также он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами и т.д. К тому же «Чиж» вместе с представителями российских оккупационных властей лично совершил незаконное поднятие государственного флага РФ в центре города", — говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан. Ему инкриминируют до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в освобожденном Волчанске нашли документы кафиров.
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