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"Снял" офицера оккупантов: снайпер СБУ, побивший мировой рекорд, попал на обложку WSJ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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"Снял" офицера оккупантов: снайпер СБУ, побивший мировой рекорд, попал на обложку WSJ

Снайпер/Фото иллюстративное / Фото: Юрий Бирюков / Facebook

WSJ раскрыл детали рекордного выстрела снайпера СБУ в Херсонской области.

Снайпер СБУ установил мировой рекорд – ликвидировал российского оккупанта с дистанции в 3,8 километра.

Детальнее об искусном стрелке рассказало издание The Wall Street Journal.

Как произошел выстрел

Отмечается, что 58-летний бывший бизнесмен и стрелок-спорстсмен, а ныне снайпер подразделения контрразведки СБУ Вячеслав Ковальский произвел свой самый выстрел незадолго до рассвета 18 ноября.

Снайпер Ковальский, а также его напарник с украинской винтовкой / © wsj.com
Снайпер Ковальский, а также его напарник с украинской винтовкой / Фото: wsj.com

Снайпер и его корректировщик заняли позицию в Херсонской области и наблюдали, как на противоположном берегу Днепра оккупанты рубят дрова. Их назвали низкоприоритетными целями.

Но вскоре появилась новая группа из пяти военных. Снайпер подметил, что один из них проводил инструктаж. Так Ковальский понял, что это был офицер.

Снайперс напарником вычислили многие элементы, среди которых скорость ветра, расстояние и другие. Первый выстрел был ошибочным. Они неправильно высчитали скорость ветра.

"Ты должен стрелять немедленно, потому что ветер постоянно меняется", — сказал напарник снайперу.

На кадрах, снятых бойцами, можно увидеть, что пуле понадобилось примерно девять секунд, чтобы достичь своей цели на расстоянии в 3800 м. В общей сложности снайпер часами сидел неподвижно в холодную погоду, прежде чем получил команду выстрелить.

По словам Ковальского, пуля угодила россиянину в область груди или живота. Он уверен, что солдат погиб. Снайпер и его помощник говорят, что не жалеют об убийстве окупантов на фронте, ведь это – наши враги.

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Просмотры
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