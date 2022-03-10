Со Львовского вокзала к пунктам пропуска на границе запустили бесплатные автобусы

Бесплатные шаттл-бассы отправляются с пл. Дворцовая, 1 и с железнодорожной станции "Пидзамче".
Со Львовского вокзала к пунктам пропуска на границе теперь можно добраться автобусами.
Об этом заявил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.
Бесплатные шаттл-бассы отправляются с пл. Дворцовая, 1 и с железнодорожной станции "Підзамче" в пункты пропуска:
- Угринов — Долгобычев,
- Рава Русская – Гребене,
- Краковец – Корчевая,
- Шегини – Медика,
- Смельница – Кросьценко.
"За вчера госграницу во Львовской области пересекли почти 60 тысяч внутренне перемещенных лиц. Более 110 тысяч человек область поселила за эти две недели. Еще 18 тысяч переселенцев готова принять область сегодня", — рассказал Козицкий.
Он напомнил, что во Львове помогают найти квартиру на стадионе "Арена Львов". Туда курсируют бесплатные автобусы со Львовского вокзала.
Также создан чат-бот, который поможет найти жилье или предложить его людям, которых из дома выгнала война.
- Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249
- Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot
Напомним, Украине удалось вывезти гуманитарными коридорами более 60 тысяч человек.
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