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Со Львовского вокзала к пунктам пропуска на границе запустили бесплатные автобусы

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Со Львовского вокзала к пунктам пропуска на границе запустили бесплатные автобусы

Львовская ОГА

Бесплатные шаттл-бассы отправляются с пл. Дворцовая, 1 и с железнодорожной станции "Пидзамче".

Со Львовского вокзала к пунктам пропуска на границе теперь можно добраться автобусами.

Об этом заявил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.

Бесплатные шаттл-бассы отправляются с пл. Дворцовая, 1 и с железнодорожной станции "Підзамче" в пункты пропуска:

  • Угринов — Долгобычев,
  • Рава Русская – Гребене,
  • Краковец – Корчевая,
  • Шегини – Медика,
  • Смельница – Кросьценко.

"За вчера госграницу во Львовской области пересекли почти 60 тысяч внутренне перемещенных лиц. Более 110 тысяч человек область поселила за эти две недели. Еще 18 тысяч переселенцев готова принять область сегодня", — рассказал Козицкий.

Он напомнил, что во Львове помогают найти квартиру на стадионе "Арена Львов". Туда курсируют бесплатные автобусы со Львовского вокзала.

Также создан чат-бот, который поможет найти жилье или предложить его людям, которых из дома выгнала война.

  • Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249
  • Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Напомним, Украине удалось вывезти гуманитарными коридорами более 60 тысяч человек.

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