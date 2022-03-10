Со Львовского вокзала к пунктам пропуска на границе запустили бесплатные автобусы

Со Львовского вокзала к пунктам пропуска на границе запустили бесплатные автобусы

Бесплатные шаттл-бассы отправляются с пл. Дворцовая, 1 и с железнодорожной станции "Пидзамче".

Со Львовского вокзала к пунктам пропуска на границе теперь можно добраться автобусами.

Об этом заявил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.



Бесплатные шаттл-бассы отправляются с пл. Дворцовая, 1 и с железнодорожной станции "Підзамче" в пункты пропуска:

Угринов — Долгобычев,

Рава Русская – Гребене,

Краковец – Корчевая,

Шегини – Медика,

Смельница – Кросьценко.

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"За вчера госграницу во Львовской области пересекли почти 60 тысяч внутренне перемещенных лиц. Более 110 тысяч человек область поселила за эти две недели. Еще 18 тысяч переселенцев готова принять область сегодня", — рассказал Козицкий.

Он напомнил, что во Львове помогают найти квартиру на стадионе "Арена Львов". Туда курсируют бесплатные автобусы со Львовского вокзала.



Также создан чат-бот, который поможет найти жилье или предложить его людям, которых из дома выгнала война.

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Напомним, Украине удалось вывезти гуманитарными коридорами более 60 тысяч человек.

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