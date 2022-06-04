Со сломанным тазом и осколками в глазах россияне держали в плену украинского морпеха без всякой медицинской помощи

17 дней адской боли, а вместо обезболивания — фраза "держись дружок" и русские новости — морпех Глеб Стрижко вернулся из русского плена.

Он был ранен в Мариуполе во время танкового обстрела металлургического комбината имени Ильича. Глеба достали из-под завалов с переломом таза, челюсти, носа, с ушибом мозга, размозженными зубами и без зрения. В таком состоянии его 17 дней продержали в плену без медицинской помощи. За это время морпех не только не сломался, он мечтает стать на ноги и хочет видеть на них кроссов уже из осенней коллекции, говорится в ТСН.

Сейчас тазовые кости Глеба держатся на металлических конструкциях, это последствия операции. Он был ранен еще 10 апреля, но не получал медицинскую помощь, потому что был в плену. «В плане медицинской помощи вообще ничего не сделано было», – говорят медики.

Морпих Глеб Стрижко на войны уже больше года, в день полномасштабного вторжения его подразделение было в окопах под Мариуполем. Впоследствии переместился на металлургический комбинат имени Ильича, где и был в окружении. «Я выходил на лестничную площадку и в этот момент выстрелил танк, затем была яркая вспышка под ногами, все началось рушиться. Я улетел с первого этажа на третий, меня завалило глыбами», — вспоминает боец.

Его достали из-под завалов, говорит сам Глеб, в разобранном состоянии. С поломанным тазом, челюстью, изуродованными глазами, зубами и ушибом мозга – он попал в плен. Там не было ни одного обезболивания и помощи. «Приходят врачи, постучат по плечу, говорят: «У тебя таз, лежи, отдыхай. Стоматолога нет, окулиста – тоже, тебе никто не может помочь», — рассказывает морпих.

17 дней адской боли, 17 дней не на секунду не становилось легче, а потом двое суток в пути – Донецк, Таганрог, Крым, а оттуда на российских «Уралах» до точки обмена. «Когда меня перенесли на носилках, занесли в багажник «Газельки», водитель подошел: «Все ребята, выдохните, вы в Украине». Здесь все, я расплакался, слезы потекли, весь эмоциональный накал, который был… Я расплакался — слышать украинский без страха, говорить по-украински без страха, возможность, которую у меня забрали», — говорит Глеб.

За Глебом сейчас ухаживает мама, у нее 4 сына – Глеб, его старший брат, и муж – защищают Украину. Говорит, за все это время войны для нее было два самых эмоциональных момента, когда увидела кадры из плена, а затем первая встреча после освобождения Глеба. «Желтая кожа, сухая, натянутая, от обезвоживания, от плохого питания, натянутая на кости. Плакала за эти дни очень много», – рассказывает женщина.

Но Глеб категорически запрещает раскисать в его в присутствии. У морпеха сейчас две цели – встать на ноги и восстановить зрение – левый глаз не видит, правый - частично. «Если я закрываю левый глаз, то я буду видеть частично, если взять, что глаз видит круг, то я вижу верхнюю часть этого круга», — говорит он.

Врачи обещают, что через 10 дней Глеб сможет сидеть, это позволит более интенсивно работать над восстановлением его зрения, потому что сейчас, пока он лежит, невозможно качественно обследовать глаза.

Глеб после трех операций шутит, что в нем еще больше железа и титана, а значит и несокрушимости. Глеб не на секунду не сомневается, что будет ходить. «Мне врач говорит, что можешь из осенней коллекции выбирать себе "Ньюбенлансы". Класс! Так я себе понимаю, что там на ногах будут «Ньюбелансы» и я понемногу буду возвращаться в обычную жизнь», — убежден Глеб.

Единственное говорит Глеб, теперь он ничего не будет откладывать на потом. «Когда поправлюсь, очень хочу пса, вот ужасно. Еще в Мариуполе мечтал о собаке. Мы в окруженные и как раз пробегали две хаски. Я понял, это знак, после победы будет у меня хаски», – говорит Глеб.

В новых кроссовках и со своей хаске Глеб мечтает ежедневно проходить 30 тысяч шагов. Именно таков был его минимум до ранения. И хотя травматологи только через месяц позволят бойцу попытаться встать на ноги, но говорят, настроение морпеха – это пол пути к выздоровлению.

Морпих 17 дней в адских муках лежал со сломанным тазом

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