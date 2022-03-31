Со стороны Сумской области заходят новые группировки врагов – Арестович

Конкретнее ситуация станет ясна через 1-2 дня.

Есть данные, что со стороны Сумской области заходят новые войска оккупантов, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Пока характер их действий не до конца прояснен.

"Отчасти происходит не уход, а ротация подразделений. Уставшие уходят, а свежие заходят. Ситуация прояснится через 1-2 дня. Пока мы можем констатировать частичный уход, возможно, ротацию", — отметил Арестович.

Он также добавил, что российских военных стало меньше.

«Это и понятно. Если они хотят успехов на Востоке, они должны снять откуда-то войска, чтобы сдерживать наши на обороне Киева", – добавил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал слухи о "возможном массированном ударе России" в ночь на 1 апреля.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович пояснил, зачем Украина ведет переговоры о мире с цинично напавшей Россией, которая уже 36 дней варварски уничтожает гражданские дома и инфраструктуру, а также убивает мирных людей.

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