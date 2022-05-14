Собаки укрыли собой и обогревали: украинка рассказала, как во время контузии ее спасли животные

Собаки укрыли собой и обогревали: украинка рассказала, как во время контузии ее спасли животные

Украинка рассказала, как ее спасли животные.

Украинка отмечает, что из-за боевых действий она получила контузию, на улице шел снег и было холодно. Тогда собаки укрыли женщину и обогревали ее.

Об этом сообщает проект Ukraine NOW.

Украинка рассказала, что она скрывалась от боевых действий в холодной комнате, а когда получила контузию, собаки облизывали ее и согревали.

"Когда началась война, я осталась дома. Сидела с двумя собаками. Снег выпал, а они меня согревали. Когда меня контузило, я сидела в комнате, они меня начали облизывать и я пришла в себя. Собаки на мне спали, накрывали меня. Если бы не эти собаки, я бы не выжила", – говорит женщина.

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