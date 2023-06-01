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Собчак решила помочь жителям Шебекино и пожаловалась на украинцев, ей мешающих

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Собчак решила помочь жителям Шебекино и пожаловалась на украинцев, ей мешающих

Собчак пожаловалась, что украинцы не ценят ее "помощь" / Фото: Associated Press

Собчак пожаловалась, что "замечательные украинские люди устроили в боте чудовищные спам-атаки с традиционными пожеланиями смерти".

Российская телеведущая и политическая деятельница Ксения Собчак, притворяющаяся оппозиционеркой, пожаловалась на украинцев, которые якобы мешают ей помогать жителям Шебекино.

Об этом говорится в Telegram-канале "Кровавая барыня", связанном с Собчаком.

Сначала Собчак пообещала помочь с расселением жителям приграничных территорий Белгородской области, чьи дома оказались разрушенными в результате "бавовны".

"Моя редакция соберет данные, проверит их, передаст мне. После этого я сниму в Белгороде или Москве и окрестностях несколько квартир для нескольких семей. Билеты, если понадобятся, также на мне", — написала оппозиционерка.

Позже она попросила отправлять заявки не в специально созданный для этого чат-бот, а на почту. Мол, чат-бот атаковали украинцы.

"Замечательные украинские люди устроили в боте чудовищные спам-атаки с традиционными пожеланиями смерти мне, моей семье, моей редакции и так далее. Удивительно, конечно, ведь с самого начала я одна из немногих, кто писал и пишет честно о том, что происходит, а моя редакция работала и работает без цензуры. Ну да Бог судья.", – пожаловалась Собчак.

Также она призвала жителей "БНР", которые хотят убежать от "бавовны", не публиковать свои личные данные в Сети, потому что якобы есть случаи, когда им угрожают украинцы.

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Кроме того, Собчак пожаловалась, что так называемая "СВО" идет не по плану, ведь вместо захвата Киева война продолжается на территории России.

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Напомним, 1 июня российские добровольцы заявили о второй фазе "освобождения" Белгородской области. Бойцы РДК и легиона "Свобода России" снова зашли на территорию Белгородской области РФ. По информации РДК, сейчас идет бой за Шебекино.

Между тем, в Белгороде местные жители заметили движение российской техники, которая направлялась в сторону украинской границы.

Ранее политический эксперт Дмитрий Васильев объяснил, что Собчак играет роль оппозиционерки, которая должна говорить определенные вещи для "выпуска пары".

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Дата публикации
Просмотры
3047
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