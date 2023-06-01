Собчак решила помочь жителям Шебекино и пожаловалась на украинцев, ей мешающих

Собчак пожаловалась, что "замечательные украинские люди устроили в боте чудовищные спам-атаки с традиционными пожеланиями смерти".

Российская телеведущая и политическая деятельница Ксения Собчак, притворяющаяся оппозиционеркой, пожаловалась на украинцев, которые якобы мешают ей помогать жителям Шебекино.

Об этом говорится в Telegram-канале "Кровавая барыня", связанном с Собчаком.

Сначала Собчак пообещала помочь с расселением жителям приграничных территорий Белгородской области, чьи дома оказались разрушенными в результате "бавовны".

"Моя редакция соберет данные, проверит их, передаст мне. После этого я сниму в Белгороде или Москве и окрестностях несколько квартир для нескольких семей. Билеты, если понадобятся, также на мне", — написала оппозиционерка.

Позже она попросила отправлять заявки не в специально созданный для этого чат-бот, а на почту. Мол, чат-бот атаковали украинцы.

"Замечательные украинские люди устроили в боте чудовищные спам-атаки с традиционными пожеланиями смерти мне, моей семье, моей редакции и так далее. Удивительно, конечно, ведь с самого начала я одна из немногих, кто писал и пишет честно о том, что происходит, а моя редакция работала и работает без цензуры. Ну да Бог судья.", – пожаловалась Собчак.

Также она призвала жителей "БНР", которые хотят убежать от "бавовны", не публиковать свои личные данные в Сети, потому что якобы есть случаи, когда им угрожают украинцы.

Кроме того, Собчак пожаловалась, что так называемая "СВО" идет не по плану, ведь вместо захвата Киева война продолжается на территории России.

Напомним, 1 июня российские добровольцы заявили о второй фазе "освобождения" Белгородской области. Бойцы РДК и легиона "Свобода России" снова зашли на территорию Белгородской области РФ. По информации РДК, сейчас идет бой за Шебекино.

Между тем, в Белгороде местные жители заметили движение российской техники, которая направлялась в сторону украинской границы.

Ранее политический эксперт Дмитрий Васильев объяснил, что Собчак играет роль оппозиционерки, которая должна говорить определенные вещи для "выпуска пары".

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