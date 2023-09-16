Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если его переизберут в 2024 году, он закончит войну в Украине за сутки.

По его словам, он соберет в одной комнате президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для переговоров.

Об этом Трамп сообщил в эксклюзивном интервью журналистке Кристен Велкер на канале NBC.

По словам Трампа, он готов закончить войну за 24 часа, однако подробностей того, что собирается делать — не раскрыл.

"Если я скажу вам точно, я потеряю все свои козыри", — сказал он.

По словам Трампа, он готов сказать "определенные вещи" Путину и Зеленскому. Он хочет собрать политиков вместе в одной комнате.

"И я бы разработал соглашение", — сказал Трамп, отметив, что все будет "честно" для всех.

Напомним:

Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его снова изберут президентом США. Также он "анонсировал" Третью мировую войну.

В ответ Владимир Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом. Зеленский заверил, что Украина не согласилась бы на завершение войны в обмен на свои территории.

Дональд Трамп также заявил, что он посадит за решетку своих политических оппонентов, если придет к власти снова.

Один из претендент на президентскую номинацию от Республиканской партии США Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания президентом США признает российскую оккупацию части Украины и закроет нашему государству путь в НАТО.

Американцы считают, что Джо Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом на второй срок. Зато Дональд Трамп, который только на несколько лет младше его, вызывает гораздо меньшее беспокойство.

А для российского диктатора Владимира Путина является критически важным, чтобы победу в президентских выборах в США в 2024 году одержал Дональд Трамп.

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