Собирает деньги и закупает дроны: СБУ сообщила о подозрении протоиерею РПЦ из Крыма, который помогает оккупантам

Находясь на временно оккупированном полуострове, он организовал сбор средств на нужды оккупантов.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении протоиерею РПЦ из Крыма, который занимается поставкой ударных дронов оккупантам.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, следователи собрали доказательную базу на протоиерея Дмитрия Кроткова – руководителя военного отдела "Крымской митрополии" РПЦ, способствующего вооруженной агрессии РФ. Находясь на временно оккупированном полуострове, он организовал сбор средств на нужды оккупантов.

“По данным следствия, “благотворительные взносы” поступают на счета так называемого “специального гуманитарного центра” местного общества РПЦ, который возглавил Кротков. Вырученные таким образом деньги фигурант использует для оптовой закупки ударных дронов, тепловизоров, портативных радиостанций и антидроновых ружей”, — рассказали в СБУ.

Уже в последствии приобретенную продукцию Кротков лично отвозил подразделениям российских войск, дислоцированным на передовой в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

"Также во время пребывания на линии фронта он вместе с другими клириками РПЦ освящал боевую технику оккупантов и «благословлял» их на убийства украинцев. Кроме того, в июне этого года после подрыва рашистами Каховской ГЭС Кротков приезжал в пострадавшие районы левобережья Херсонщины. Там он "проповедовал" кремлевские нарративы по поводу "причин" чрезвычайного происшествия и тем самым пытался искусственно дискредитировать украинских защитников", — подчеркнули в Службе безопасности.

Кротков также является частым гостем эфиров российского пропагандиста Соловьева. Он поддерживал русских оккупантов и во время захвата Крыма.

"Тогда он был настоятелем храма УПЦ (МП) в Симферополе и вместе с оккупантами пытался блокировать бригаду береговой обороны ВСУ в селе Перевальное. По данным следствия, клирик в громкоговоритель призвал украинских защитников сдаться и перейти на сторону врага. За это он получил должность в так называемой Крымской митрополии РПЦ. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Дмитрию Кроткову о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору)", — отметили в СБУ.

Поскольку он скрывается на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, что СБУ переносит войну как можно ближе к Кремлю.

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