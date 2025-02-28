Собирается ли Путин идти на территориальные уступки: о чем сигнализируют его заявления

Указания Кремля росСМИ по поводу освещения недавних российско-американских встреч свидетельствуют о решимости Путина манипулировать президентом США Дональдом Трампом и расколоть Запад.

По данным Института изучения войны (ISW), заявления правителя России Владимира Путина и официальных лиц Кремля сигнализируют, что РФ сохраняет "максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки".

Об этом говорится в сводке ISW за 27 февраля.

Аналитики отмечают, что правитель России Владимир Путин и российские чиновники продолжают отвергать условия переговоров, предложенные США, и требовать от Украины отказаться от территорий, которые Россия не оккупирует.

В своем обращении к коллегии Федеральной службы безопасности 27 февраля Путин заявил, что Россия продолжит усиливать операции ФСБ на Донбассе и так называемой "Новороссии".

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27 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Донбасс и "Новороссия" являются "неотъемлемой" частью России.

В обзоре указывают, что Путин и другие российские чиновники ранее определяли так называемую "Новороссию" как всю восточную и южную Украину (включая Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области), хотя ее точные границы вызывают споры даже среди российских ультранационалистов.

Путин ранее потребовал, чтобы Украина сдала Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, хотя российские войска не оккупировали значительную часть Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Путин и другие российские официальные лица регулярно указывали на то, что они стремятся к территориальному завоеванию за пределами административных границ этих четырех незаконно оккупированных областей.

"Новые официальные заявления России о том, что вымышленный регион Новороссия является частью России, указывают на то, что Путин сохраняет свои максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки", — говорится в отчете.

В обзоре указывают на то, что российские войска оккупировали небольшую часть Харьковской области и Кинбурнскую косу в Николаевской области и пытаются продвинуться к границе с Днепропетровской областью, и Кремль может использовать оккупацию Россией ограниченной территории в этих областях как фальшивую предпосылку для того, чтобы потребовать от Украины отказаться от Украины.

"ISW продолжает оценивать, что Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах, требующих компромиссов, и считает, что сможет добиться своих военных целей в средне- и долгосрочной перспективе", – говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что государственный секретарь США Марк Рубио заявил 26 февраля, что если Россия "выдвигает максималистские требования, она знает, что они не могут быть выполнены", то Соединенные Штаты будут знать, что Путин не "серьезно" относится к участию в переговорах.

Президент США Дональд Трамп повторил 26 февраля, что России придется пойти на уступки в мирных переговорах, и повторил 27 февраля, что Соединенные Штаты "безусловно, будут пытаться вернуть как можно больше (территорий – ред.), по возможности, назад (Украине – ред.)".

"Указания Кремля российским государственным СМИ по поводу освещения недавних российско-американских встреч свидетельствуют о решимости Путина манипулировать и расколоть Запад", – говорится в отчете.

Ключевые выводы ISW за 27 февраля

Путин и российские высокопоставленные чиновники продолжают отвергать условия США на переговорах и требовать от Украины отдать территории, которые Россия не оккупирует.

Указания Кремля российским государственным СМИ по освещению недавних российско-американских встреч свидетельствуют о решимости Путина манипулировать президентом США Дональдом Трампом и расколоть Запад.

Американская и российская делегации встретились в столице Турции Стамбуле 27 февраля, чтобы продолжить обсуждение американо-российских двусторонних дипломатических отношений.

Как сообщается, Кремль продолжает подталкивать Соединенные Штаты к принятию экономических выгод, которые не связаны с войной в Украине, в обмен на уступки Украины и Запада, которые связаны с войной.

По сообщениям, Северная Корея недавно развернула дополнительные войска в Курской области, поскольку КНДР продолжает расширять свой военный потенциал благодаря сотрудничеству с Россией.

Украинские войска недавно продвинулись возле Торецка и Покровска, а российские войска - возле Покровска, Курахово и Великой Новоселки.

Напомним, оккупанты давят на позиции Сил обороны к северу от Великой Новоселки.

Ранее сообщалось, что враг оккупировал село в Запорожской области.

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