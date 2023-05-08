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Собирал данные об ВСУ и передавал координаты для ракетных ударов: в Украине сурово наказали агента ГРУ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Собирал данные об ВСУ и передавал координаты для ракетных ударов: в Украине сурово наказали агента ГРУ

В Украине задержан агент ГРУ из Винницкой области. / Фото: СБУ

Суд признал предателя виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.

В Украине разоблачили "расконсервированного" агента Главного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ), который собирал данные о местах дислокации воинов ВСУ и передавал оккупантам координаты для ракетных ударов по Винницкой области.

Об этом сообщает СБУ.

Известно, что российским агентом оказался житель Виннитчины, бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. Его ранее завербовала российская разведка и перевела в режим ожидания. В начале полномасштабной войны России против Украины с изменником связался его куратор и давал задачи для взрывной деятельности против Украины.

Житель Винницкой области помогал оккупантам запускать ракеты по украинцам. / © СБУ
Житель Винницкой области помогал оккупантам запускать ракеты по украинцам. / Фото: СБУ
В Украине бывший военный оказался российским агентом. / © СБУ
В Украине бывший военный оказался российским агентом. / Фото: СБУ

"Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Винницкой области. Кроме того, он передавал агрессору локации местных органов власти, энергообъектов и социальных учреждений, в том числе школ-интернатов. По его наведению оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по региону", — сообщили в СБУ.

Предатель собирал данные для ракетных ударов по Украине. / © СБУ
Предатель собирал данные для ракетных ударов по Украине. / Фото: СБУ

Украинские силовики в ноябре 2022 года вовремя обнаружили предателя и задержали его. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Коллаборанта приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, Котелевский районный суд Полтавской области к 13 годам лишения свободы приговорил коллаборанта, который во время оккупации поселка Боровая Харьковской области согласился работать в так называемой "народной милиции" и водил своих односельчан в тюрьму.

Также в Закарпатской области к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили коллаборанта-блогера, который провозгласил себя "властью" и призвал на территории западных областей Украины создать новое "государство".

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
528
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