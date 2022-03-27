Собирал информацию и передавал в РФ: в Днепре задержали мужчину, который работал на российского агрессора

Собирал информацию и передавал в РФ: в Днепре задержали мужчину, который работал на российского агрессора

За это ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Днепре стражи порядка задержали местного жителя, который собирал и передавал информацию кураторам из РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, мужчина по заказу кураторов из страны-агрессора собирал в Днепре информацию об одном из предприятий критической инфраструктуры. За это военные преступники обещали ему возглавить ведомство после оккупации Украины.

"Также мужчина распространял в соцсети антиукраинскую пропаганду и одобрял агрессию РФ против Украины. По результатам проведенных следственных действий по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей. За указанное правонарушение ему грозит до 15 лет тюрьмы”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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