Собирал информацию и передавал в РФ: в Днепре задержали мужчину, который работал на российского агрессора

За это ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В Днепре стражи порядка задержали местного жителя, который собирал и передавал информацию кураторам из РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, мужчина по заказу кураторов из страны-агрессора собирал в Днепре информацию об одном из предприятий критической инфраструктуры. За это военные преступники обещали ему возглавить ведомство после оккупации Украины.
"Также мужчина распространял в соцсети антиукраинскую пропаганду и одобрял агрессию РФ против Украины. По результатам проведенных следственных действий по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей. За указанное правонарушение ему грозит до 15 лет тюрьмы”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Читайте также:
- В Сумах начали уголовное производство против российских мародеров, которые вынесли технику из школ из-за "военной необходимости"
- Оборона Харькова: в некоторых направлениях Вооруженные силы перешли в контрнаступление
- Глава боевиков "ЛНР" заявил о проведении референдума по вступлению в РФ