Собирал информацию об ВСУ и передавал врагу: в Харьковской области задержали правоохранителя, который работал на оккупантов

В Украине стражи порядка разоблачили работника Нацпола в Харьковской области.
Мужчина передавал российским оккупантам данные о технике ВСУ, блокпостах и местонахождении подразделений силовых структур.
Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Как стало известно, мужчину завербовали сотрудники ФСБ России еще в начале войны. Оккупанты требовали у него информацию о военной технике ВСУ, блокпостах, местах расположения подразделений силовых структур региона.
Эту информацию с конкретными геолокациями он передавал кураторам с помощью одного из интернет-мессенджеров.
“В служебном автомобиле правоохранителя работники ДБР обнаружили арсенал незарегистрированных боеприпасов. Пока ему сообщено о подозрении, в частности, в государственные измене, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества”, — рассказали в пресс-службе ДБР.
Напомним, что ВСУ и другие силы обороны остановили и сдерживают наступление российских оккупантов на территории Украины.
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