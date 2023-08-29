Собирал лайки и репосты: фитнес-тренер Роман Заволока систематически терроризировал даже раненых военных – работник ТЦК

В Полтаве фитнес-тренер Роман Заволока ходил и придирался не только к местным рабочим ТЦК, но и к гражданам. И все это – ради лайков и репостов в соцсетях.

Так считает военный работник ТЦК Александр Мацько.

"Во время оповещения в городе Полтава местного населения о мобилизации, выдаче повесток, мы увидели, что нас снимают на видео двое парней. Сначала они себя как-то неадекватно вели, похоже как немножко наркоманы, какие-то дерганные, дерганые, одетые соответственно. Я принял решение подойти и предупредить их, что военных снимать запрещено, сейчас военное положение.На что сразу нарвался на хамство, грубость, нецензурную лексику.Там не все на видео есть, что он сбросил, потому что он выключал телефон.И я не все успевал снять, потому что я как раз полицию вызвал, отходил”, — рассказал военный работник ТЦК Александр Мацько.

По его словам, парень решил хайпануть: собрать ругательства и заработать деньги.

“Если бы это было однажды, это еще было бы понятно. Но это не впервые, это уже в течение месяца он постоянно терроризирует наши наряды... И кроме того, пристает к ребятам просто обычным, которые идут по форме... которые приехали из отпуска или из госпиталя. У нас в Полтаве госпиталь, в центре города почти, и ребята выходят себе кофе купить, пирожок, просто прогуляться по городу... Он их тоже трогал”, — подчеркнул военный.

Напомним, что в Полтаве задержан молодой человек, который неоднократно унижал украинских защитников.

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