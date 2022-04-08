"Собирали десятилетиями": в Чернобыле оккупанты уничтожили документы и архивы (фото)

Россияне выбросили все на помойку.
Российские военные за время оккупации зоны отчуждения ЧАЭС уничтожили чернобыльские документы и архивы, которые специалисты собирали десятилетиями.
Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.
"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила на помойку", — написал он и показал фото.
Напомним, в Чернобыле Киевской области российские оккупанты ограбили офисы предприятий и вывозили все – от спецодежды до компьютеров.
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