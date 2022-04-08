"Собирали десятилетиями": в Чернобыле оккупанты уничтожили документы и архивы (фото)

"Собирали десятилетиями": в Чернобыле оккупанты уничтожили документы и архивы (фото)

Россияне выбросили все на помойку.

Российские военные за время оккупации зоны отчуждения ЧАЭС уничтожили чернобыльские документы и архивы, которые специалисты собирали десятилетиями.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

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"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила на помойку", — написал он и показал фото.

Напомним, в Чернобыле Киевской области российские оккупанты ограбили офисы предприятий и вывозили все – от спецодежды до компьютеров.

Фото: Александр Сирота

Фото: Александр Сирота

Фото: Александр Сирота

Как оккупанты разрушили Чернобыльскую зону и как она же их наказала

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